شكرا لقرائتكم خبر عن 59 نشاطًا و14 ألف مستفيد في اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، 59 نشاطًا، خلال اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، ووصل عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 14 ألف مستفيد من الرجال والإناث، على حد سواء.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث دشنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بمناهضة تلك الجريمة تحمل عنوان «احميها من الختان»، وذلك لكسب التأييد لرفض ختان الإناث، مؤكدة أن هذه الفعاليات ممتدة طوال شهر يونيو من خلال فروع المجلس القومى للمرأة بجميع المحافظات وبالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظات وشركاء التنمية.

وصرحت الدكتورة عزة العشماوى، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، بأن خط نجدة الطفل استقبل 16000 بلاغ حول ختان الإناث، وذلك من الفتيات الصغيرات أنفسهن، ونوهت عن اتصال طفلة تستنجد بها، تبلغ من العمر 13 عامًا، سمعت حديثًا بين والدتها وخالتها بشأن نيتهما لإجراء عملية الختان لها.