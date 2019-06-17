شكرا لقرائتكم خبر عن «آدم».. عمره 6 سنوات ويطلب لقب «أصغر غطاس في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم مسؤولو أحد مراكز الغطس الشهيرة في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر خلال الأيام المقبلة طلبًا إلى الاتحادين المصرى والدولى للغوص، لمطالبتهما باستثناء الطفل «آدم بيجو» من شرط السن للحصول على شهادة الغوص الدولية والموافقة على مشاركته في الدورات التي تنظمها منظمات الغوص الدولية للحصول على أول شهادة رسمية بأنه غواص، ليكون أصغر غواص محترف في العالم لا يتجاوز عمره 6 سنوات.

«أحمد بيجو»، والد الطفل ومدربه، قال إن القوانين المحلية والدولية لا تسمح للأطفال بالغوص الاحترافى، ولذلك قرر تقديم طلب مرفقة به تسجيلات فيديو تظهر مهارات نجله في الغوص، لحث المسؤولين على استثنائه من شرط السن ومنحه شهادة الغوص، موضحًا أن «آدم» غطس للمرة الأولى وهو في سن الخامسة بعد فترة من التدريب، وأنه سجل بالفيديو كل المرات التي غطس فيها، والتى بلغ عددها 50 مرة خلال سنة، ليحقق لقب أصغر غطاس في البحر الأحمر، كما شارك في حملة نظافة لانتشال المخلفات البلاستيكية وإطارات السيارات، نظمتها جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة في المحافظة. وأضاف أن نجله يتدرب على ارتداء بدلة الغطس داخل مركز الغطس الذي يملكه منذ أن كان في الثالثة من عمره، وأصبح يعرف مهمة كل أداة من التي يستخدمها الغواصون، وحضر محاضرات التدريب النظرية للمبتدئين، وعندما غطس لأول مرة، جذبته الأسماك الملونة والشعاب المرجانية ومشاهد أعماق البحر، فترك كل الهوايات والألعاب التي يمارسها الأطفال في سنه من أجل الغطس.

وأشار «بيجو» إلى أن «آدم» رفض نزول حمام السباحة مثل أقرانه في هذه السن، وكان دائمًا يقول «أنا مش صغير»، وتمسك بنزول البحر والغطس في أعماقه أثناء تواجده على اللنش السياحى الذي يملكه والده لتنظيم رحلات الغوص، موضحًا أنه يعمل مدربًا وصاحب مركز للغطس منذ نحو ٢٥ سنة، ومشيرًا إلى أن ممارسة هذه الرياضة تبدأ في سن العاشرة، إلا أن حماس آدم وإصراره جعلاه يوافق على الغوص في مناطق ذات أعماق منخفضة لا تتجاوز ٣ أمتار حفاظًا على حياته.