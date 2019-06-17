شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والوحدات السكنية المستفيدة من شبكة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تابع «الملا» الموقف التنفيذى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية وإحلاله محل البوتاجاز خلال العام المالى 2018- 2019، في ضوء مبادرة وزارة البترول بالتقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية، والتى تُطبق على المدن والمناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة، وشهدت الفترة من يوليو 2018 حتى مطلع يونيو الحالى تحقيق معدلات متميزة للتوصيل بلغت نحو مليون و176 ألف وحدة سكنية، ترتفع إلى مليون و210 آلاف وحدة سكنية بنهاية الشهر الحالى، ليتحقق بذلك معدل توصيل يفوق الخطة المستهدفة، المُقدَّرة بمليون و200 ألف وحدة سكنية.