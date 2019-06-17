شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ تصميم أول استراتيجية وطنية للإحصاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدء الجهاز في تصميم أول استراتيجية إحصائية وطنية في مصر واستكمال الإجراءات التنظيمية لبدء أعمال التصميم، من خلال توافق اللجنة القومية للإحصاءات على منهجية العمل والهيكل الإدارى للاستراتيجية، واستصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوزارية، وخارطة الطريق، وتحديد تاريخ الانطلاق الرسمى.

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وقال في اجتماع اللجنة، أمس، إن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الإحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية في هذا المجال، مثل البيانات الضخمة والسجلات الإدارية في مصر كما هو الحال في العديد من دول العالم، مرجعًا زيادة الطلب إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل، مثل رؤية مصر 2030، ورؤية إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وشدد «بركات» على ضرورة تعزيز آليات تنسيق المعلومات الإحصائية في الدولة لضم كل شركاء العمل الإحصائى الذين ينتجون ويستخدمون الإحصاءات.

وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في الاجتماع ال أول للجنة التي تترأسها، وقالت إن الحكومة تمثل جزءًا كبيرًا من مستخدمى البيانات، وتُعتبر المستخدم الأساسى كما يستخدمها القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى ضرورة دعم جميع مؤسسات الدولة بالخبرات والكفاءات اللازمة، ولافتة إلى أهمية التأكيد على ضرورة وجود الكفاءات داخل مختلف الوحدات في كل مؤسسات الدولة، باعتبارها التي تنتج البيانات وتمد الجهاز المركزى بها.