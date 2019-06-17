شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الـ«توك توك» في مدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، حظر سير مركبات الـ«توك توك» بالمدينة، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل بكل حسم، وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف هذا القرار، وأنه تمت الموافقة على ترخيص نحو ١٠٠٠ سيارة «فان»، لتكون بديلا الـ«توك توك».

وأكد في تصريحات صحفية استمرار الحملات لحين القضاء على ظاهرة الـ«توك توك» بالمدينة، وذلك من أجل الحفاظ على النسق الحضارى وإظهارها بالشكل اللائق بها، مشيرا إلى أنه تم شن عدة حملات على منطقة جنوب الأحياء، للقضاء على ظاهرة انتشار مركبات «التوك توك»، والجراچات العشوائية، لاعتبارها تعديا على أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص الجهاز على القضاء على ملامح العشوائية بالمدينة.

وعلى صعيد آخر، عقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعا مع حاجزى وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، واستمع إلى شكواهم من عدم اكتمال المرافق والخدمات، إثر تنظيمهم وقفة احتجاجية صباح أمس «للتنديد بتدنى مستوى الخدمات، وعدم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرافق والتشطيب والإنارة واللاند سكيب وأسفلت الشوارع، رغم مرور 3 سنوات على الموعد المحدد سلفا لتسليم المشروع».