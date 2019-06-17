شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدريب «الساحل والصحراء» لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت عناصر من القوات المسلحة من مصر وتوجو، الأحد، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، ضمن المجموعة الثانية للتدريب بمشاركة القوات الخاصة في البلدين داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وبدأت الفعاليات بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية في الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقًا، كما تم التدريب على تحركات الفرد في الميدان، وتكتيكات القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمى المختلفة، والتى أظهرت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها المقاتلون في البلدين، والتدريب على أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، وتبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية في الميدان. يأتى التدريب في إطار جهود مصر والقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أي مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.