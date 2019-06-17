شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بدء أعماله لهذا لعام 2019 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها ذلك.

وذكر «التنسيق» في بيان، أن وزارة التعليم العالى أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت بدءاً من ٦ يوليو حتى ٢٠ يوليو.

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وأشار إلى أن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات للالتحاق بها هي: كليات التربية الرياضية، شعبتى التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية- شعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط – بنها – بنى سويف)- التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان- التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان- التربية الفنية جامعة المنيا- شعبتى التربية الفنية بكلتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)- التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، بالإضافة إلى كليات الإعلام.

وأوضح التنسيق أن تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت على الموقع التالى: www.tansik.egypt.gov.eg

وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

وذكر التنسيق أن اختبارات الإعلام، التي تطبق لأول مرة ستؤدى لطلاب القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم، في كلية الإعلام جامعة القاهرة، أما طلاب السويس وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء الإسماعيلية في كلية الإعلام جامعة السويس، والمنيا وبنى سويف وأسيوط في كلية الإعلام جامعة بنى سويف، وطلاب الوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان في كلية الإعلام جامعة جنوب الوادى.