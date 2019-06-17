شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير مساكن العشوائيات بمنشأة فؤاد القبلية والبحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تطوير عشوائيات منشأة فؤاد القبلية والبحرية، والتي تضم مجموعة من الأسر، حيث تم إنشاء مساكن إيواء لهم وتم نقل بعضهم مؤخراً، وكانت بعض هذه الوحدات عرضة للاعتداء بنهب الأبواب والشبابيك.

وقال محافظ كفر الشيخ إن إجمالي الشقق التي تم تسكينها في منشأة فؤاد القبلية 68 شقة سكنية، مشيرًا إلى تسكين 75 أسرة بمنشأة فؤاد البحرية، ويتبقي في منطقة العشوائيات بمنطقة منشأة فؤاد 63 عشة و33 مسلحات.

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وأوضح المحافظ أن عدد الشقق المتاحة تساوي وتزيد شقق عدد الأهالي 63 أسرة بـ71 شقة سكنية، ولا يوجد لدينا عجز في عدد الشقق، وذلك ضمن جهود المحافظة لتسكين قاطني المناطق العشوائية المتهالكة التي تقع على شريط السكة الحديد، ومناطق الخطورة، لأمان هذه الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، المهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة لحصر التلفيات الخاصة بكل وحدة سكنية من عدد 50 شقة «أبواب- شبابيك- أحواض»، وعمل جدول بالتلفيات والقيمة المالية لعرضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بشأن مساكن العشوائيات، فيما حذر محافظ كفر الشيخ، أي شخص يحاول تغيير شكل البيوت العشوائية وحتى لو كان بناء حائط أو سقف، موضحاً أن المحافظة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير سكن بديل لسكان المنطقة العشوائية بمنشأة فؤاد البحرية حفاظاً على أرواحهم.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، المهندس محمد خالد، مدير التخطيط العمراني، المحاسب على الطباخ، مدير الشؤون المالية، المهندسة رانيا الباز، مدير وحدة العشوائيات، المهندس محمود النجدي، مدير فرع هيئة الأوقاف بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.