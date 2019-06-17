شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تخطي كميات توريد القمح عن المتوقع خلال الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إنه تم توريد 121 ألفا و286 طنا و154 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة، منذ بدء الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، الأحد، أن مساحات القمح المزروعة وفقا للحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 207 آلاف و75 فدانا، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، لافتاً إلى تخطي كميات التوريد لما هو متوقع توريده خلال الموسم الحالي، حيث كان المتوقع توريد 120 ألف طن فقط، منوهًا بأن شون وصوامع المحافظة مازالت تفتح أبوابها للموردين حتى 15 يوليو المقبل.

وأكد «الأنصاري» أن اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة مع رؤساء الوحدات المحلية تعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح، وتعمل على تسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.