شكرا لقرائتكم خبر عن إمام بأحد مساجد بيلاروسيا: أبواب المساجد مفتوحة للمسلمين وغيرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قاسم عادل، أحد أئمة مسجد مينسك والذي يٌعد تحفة معمارية، بدولة بيلاروسيا، إنه جرى افتتاح المسجد كان في عام 2017، وأن عدد المسلمين في بلاده 100 ألف مسلم من 10 مليون شخص وهو عدد سكان الدولة، موضحًا أن أبواب المسجد مفتوحة من الصباح حتى المساء للمسلمين وغير المسلمين للتعرف على ثقافة الدين الإسلامي.

وأضاف «عادل»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أنه يُصلي بالمسجد يوم الجمعة حوالي 2000 شخص، موضحًا أن أي مسلم يجب أن يفكر في مستقبل أولاده من الناحية الدينية، فالكثير يأتوا بأبنائهم إلى المسجد وهناك مدارس خاصة لتعليم الفتيات الصغيرات الدين الإسلامي.

وتابع: «هناك مستويات مختلفة لتعليم القرآن، ومستويات لمن اعتنق الاسلام لفترة قريبة، دروس للكبار والصغار الباب مفتوح لمن يرغب في التعرف على الإسلام، فيه نسخ من القرآن مترجمة، وليس هناك أي تفرقة بين المسلمين وغير المسلمين، بل هناك نظرة احترام للمسلمين والرئيس البيلاروسي هو من قام بافتتاح المسجد».