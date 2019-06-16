شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العربية للتصنيع»: محطات الكهرباء تستغرق 8 سنوات بألمانيا وعامين فقط بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كواليس مباحثاته مع الوفد الكوري الجنوبي، حول إقامة مصنع لأغشية محطات تحلية المياه.

وقال الفريق عبدالمنعم التراس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، إن هناك توجها استراتيجيا لتعميق الصناعة المصرية، وهناك جهود كبير في محطات المياه سواء التحلية أو التنقية، لامتلاك تكنولوجيا تصنيع كل محطات المياه، مضيفًا: «قطعنا شوطا كبير، ونفاضل بين عرضين، أحدهما كورى والآخر روسى، لتصنيع محطات مياه البحر»، مضيفًا أنه تم حصر كل المكونات الحرجة بالمحطات، وتم رفع نسبة التصنيع بنسبة كبير جدًا.

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وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مشروعات الصرف الصحي ضخمة جدًا وبأرقام كبيرة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل.

وذكر أن محطات الكهرباء التي نفذتها مصر في عامين، معدلات إنشائها في ألمانيا تستغرق 8 سنوات، مضيفًا: «ومن هنا نعتمد على هذا النموذج في المفاوضات».

وأكد أن معدلات ووتيرة العمل الجارية الآن، لم تشهدها مصر من قبل، مضيفًا: «إحنا محتاجين قفزات كبيرة، ولا يوجد بديل آخر».