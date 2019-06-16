شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالخرطوم: نقف على مسافة واحدة مع كل السودانيين دون انحياز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير مصر بالخرطوم، حسام عيسى، الأحد، بخالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير.

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ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطياف الممثلة للشعب السودانى، حيث أكد السفير المصري، بحسب وكالة أنباء السودان، أن مصر تقف على مسافة واحدة مع السودانيين كافة دون انحياز، وأنها حريصة على أمن واستقرار السودان والذي قال إنه لن يتحقق دون توصل السودانيين أنفسهم للتفاهمات والاتفاقيات المناسبة تجسيدا لتطلعات الشعب السوداني دون تدخل أو فرض من أحد.

واستعرض «عيسى» الملامح الرئيسية للتحركات المصرية لدعم السودان، مؤكدًا أهمية دور الشركاء الإقليميين للسودان، بما في ذلك دول الجوار وترويكا الرئاسة الأفريقية في دعم السودانيين واستعرض الترتيبات الحالية لعقد الاجتماع الوزاري للشركاء الإقليميين والمزمع عقده بأديس أبابا في العشرين من يونيو الجاري، والذي يهدف إلى دعم السودانيين والعمل من أجل استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد حرص مصر على الاستماع إلى مواقف مختلف الأطراف ذات الصلة، في إطار الترتيب للاجتماع والاستمرار في جهود دعم السودان.

من جهته، عبر خالد يوسف، عن رؤاه بشأن التطورات الحالية في السودان والدور الذي يمكن أن يقوم به الشركاء الإقليميون للسودان في دعم مطالب الشعب السوداني.