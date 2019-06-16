شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي يشيد بمروان محسن: «المهاجم رقم 1 في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بمروان محسن، لاعب منتخب مصر.

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وقال الحلفاوي عبر «تويتر»: «مروان بتاع زمان، ما تقوليش محطة وكلام فارغ، تسديد على المرمى مرتين في دقيقة واحدة بالقدم وبالرأس، ثم تسديدة رائعة بهدف».

وتابع: «قلت هو رقم 1 في رأس الحربة، وقالوا ما قالوا وكان الرد في الملعب».

ونجح مروان محسن، في إحراز هدف منتخب مصر الأول أمام غينيا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأحد ضمن الاستعدادات للأمم الأفريقية.