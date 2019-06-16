شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية.. السيسي يتفقد استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفت للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته عددا من المباريات على مدار البطولة.

وأضاف «راضي»، في بيان، أن الرئيس اطلع على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت كل مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات، فضلا عن الطرق المحيطة به.