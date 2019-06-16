شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: أبانوب ناجح شهيد مصر كلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أنه لم يكن هناك أي مقترح بإطلاق اسم الشهيد أبانوب ناجح على إحدى المدارس ليتم رفضه، مشيرًا إلى أن الشهيد أبانوب هو شهيد مصر كلها، والدولة مهتمة بتكريم كل الشهداء، لأن تكريمهم حق على الدولة.

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المُذاع على فضائية «المحور»، أن الدولة تشكل لجنة لبحث واختيار أقرب موقع جغرافي لأي شهيد، ويتم اطلاق اسمه عليه لتخليد اسمه، سواء مدرسة أو كوبري أو مركز شباب.

وتابع: «عندما وجدنا تداول أخبار خاطئة عن رفض إطلاق اسم أبانوب على أحد المنشآت، اخترنا كوبري يؤدي إلى قرية الشهيد يمشي عليه كل سكان قريته وتم إطلاق اسمه عليه، لأن ده حقه علينا وعلى مصر».

ولفت إلى أنه سيتم تصميم لافتة لكوبري الشهيد أبانوب وسيتم كتابتها بشكل أفضل، لأن اللافتة الموجودة الآن مؤقتة، وتم الإسراع في تركيبها.