شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يحيل 6 أطباء وممرضات بأبو قرقاص للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الأحد، 6 أطباء وممرضات في 3 وحدات صحية تابعة لمركز أبوقرقاص للنيابة الإدارية للتحقيق بشأن اشتراك الأطباء مع الممرضات في تعطيل أداء الخدمة الصحية للمواطنين واصطناع خطوط سير وهمية تثبت توجههم إلى منازل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي على عكس الحقيقة.

وبحسب بيان، جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإدارى ومكتب المتابعة، عقب المرور المفاجئ على الوحدات الصحية بكل من ( قرية الديابة، قرية اتليدم، قرية جريس) خلال عطلة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ والذي شدد على التأكد من مدى انضباط الطاقم الطبي بالوحدات الصحية والتزامهم بـ«النوبتجيات» خلال العطلات والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين خلال أيام العطلات.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري على جميع القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.