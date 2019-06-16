شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الكهرباء والأوقاف يتفقدان عددًا من المشروعات بمدينة الجلالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقهم وفد من وزارة الخارجية وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة السويس ورؤساء بعض المشروعات والمصانع بزيارة إلى مدينة الجلالة، عددًا من المشروعات العملاقة ومنها مصنع الرخام والجرانيت ومحطة تحلية مياه البحر والمشروعات السياحية والترفيهية بالمنطقة.

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