المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - ‌كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه في الساحل.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "علي. أ" 36 سنة، بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلًا دراجة بخارية، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من فتاة بالإكراه في منطقة الساحل، بعد أن استغل مرور المجني عليها من أحد شوارع المنطقة خالي من المارة، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، مهددها لإجباره على إعطائه متعلقاتها الشخصية، وفر هاربًا فور استيلائه على المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث فتاة في العقد الثاني من العمر تدعى "مروة. أ" في حالة ذعر، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفر هاربًا.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، ثم اقتياده لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التي أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.