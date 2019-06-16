السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة "مُسن" في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من رجل مسن في منطقة السلام. وأسندت النيابة للمتهم "صابر. س" و"إبراهيم. ا" تهمة سرقة مبلغ 1500 جنيه، من المجني عليه محمد عفيفي بالإكراه. وأضافت التحقيقات أن المتهمين استوقفاه بالطريق العام أثناء عودته من عمله إلى منزله، وتعدى عليه أحدهم بسلاح أبيض، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي.

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