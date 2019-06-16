تجديد حبس متهمين في إعادة إحياء "أولتراس أهلاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس متهمين " يوسف. م" و"عبدالرحمن. م"، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة؛ في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء كرى رابطة أولتراس الأهلي.

ووجهت النيابة في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.