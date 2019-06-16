"التموين": إنشاء مؤشر جغرافي لتسجيل منتجات محافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، إن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة عمل مؤشر جغرافي للمنتجات المصرية، بحيث يتم تسجيل المنتجات التى تشتهر بها كل محافظة.

وأوضح إبراهيم العشماوي، في بيان الأحد، أنه سيتم البدء بأربع منتجات غذائية هي: الزيتون، والعنب، والتين، والتمور، سترتفع إلى 12 منتجًا في وقت لاحق.