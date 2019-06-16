محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، إن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة عمل مؤشر جغرافي للمنتجات المصرية، بحيث يتم تسجيل المنتجات التى تشتهر بها كل محافظة.
وأوضح إبراهيم العشماوي، في بيان الأحد، أنه سيتم البدء بأربع منتجات غذائية هي: الزيتون، والعنب، والتين، والتمور، سترتفع إلى 12 منتجًا في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر "التموين": إنشاء مؤشر جغرافي لتسجيل منتجات محافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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