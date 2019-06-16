"الأعلى للإعلام" يُنذر مجلة الأهلي لتجاوزها في حق رئيس "الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارًا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي؛ بسبب تجاوزها في حق رئيس نادي الزمالك.
وقال المجلس، في بيان له، إنه تلقى عدة شكاوى من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14/2/2019.
وحققت لجان المجلس في الشكوى وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظاً وعبارات تسيء للشاكي، وبناء عليه قرر المجلس إنذار مسئولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.
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