القوى الوطنية تلتقى في القاهرة غدًا لدعم القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): تستضيف القاهرة غدا الأثنين، اللقاء الذى ستعقده القوي الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات. ويأتى هذا اللقاء للتأكيد على دور القوي الوطنية الليبية في الحفاظ علي مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوي التطرف والإرهاب علي طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ علي وحدتها وسيادتها.

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