أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يُنذر مجلة الأهلي بسبب تجاوزها بحق رئيس نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يُنذر مجلة الأهلي بسبب تجاوزها بحق رئيس نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنذارًا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي؛ بسبب تجاوزها بحق رئيس نادي الزمالك.

وقال المجلس في بيان له، إنه تلقى عدة شكاوى من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14/2/2019.

وقامت لجان المجلس بالتحقيق في الشكوى، وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس، واستخدامها ألفاظ.ا وعبارات تُسئ للشاكي، وبناءً عليه قرر المجلس إنذار مسؤولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.