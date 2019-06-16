أخبار مصر | رئيس شبكة الإذاعات الموجهة: 25 مذيعًا إفريقيًا لتغطية فعاليات كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس شبكة الإذاعات الموجهة: 25 مذيعًا إفريقيًا لتغطية فعاليات كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سناء شافعي رئيس شبكة الإذاعات الموجهة، إن الشبكة ستستعين بـ25 مذيعًا إفريقيًا مختلفًا؛ لتغطية فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، وهم في الأساس من مذيعي الشبكة منذ سنوات.

وأضافت أن هؤلاء المذيعين من دول إثيوبيا، وتنزانيا، وكينيا، إريتريا، وجيبوتي، وغانا، والصومال، ونيجيريا، والكاميرون، ومذيع واحد من إفريقيا الوسطى.

وأوضحت أن المذيعين سيتولى الموجهات الأفارقة عمل لقاءات مع مشجعي الدول الإفريقية التي تشارك في (كان 2019)، كما سيقدمون متابعة يومية للمباريات، وإذاعة نتائجها من كل المحطات الموجهة طبقًا لمواعيد كل محطة، خاصة أن الإرسال يقدم ليلًا ليتوافق مع مواعيد ذروة الاستماع في الدول الإفريقية، فهو يبدأ من الثالثة عصرًا، على أن تختتم آخر محطة إرسالها في الواحدة صباحًا، عدا البرنامج السواحيلي الذي يقدم من 6 إلى 8 صباحًا.

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وتابعت: *بدأت الإذاعات الموجهة تقديم بروموهات باللغات الإفريقية المختلفة، وتغطية لما يحدث في مصر استعدادًا للبطولة، على 10 محطات موجهة بـ9 لغات، 6 منها لغات إفريقية (السواحيلية، العفرية، الصومالية، الأمهرية، والهوسا، والفولانية)، بجانب 3 لغات عامة هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية".

وأكدت "شافعي" أن إرسال الإذاعات الموجهة يصل لكل الدول الإفريقية حاليا عبر القمر "عرب سات"، وعبر شبكة الإنترنت والموقع الموحد، ويبث على النايل سات البرنامج السواحيلي والعفري والصومالي والأمهري، نظرًا أن النايل سات يصل لشمال خط الاستواء في الدول المتحدثة بهذه اللغات، كما يعاد بث هذه الإذاعات، وباقي الإذاعات الموجهة على "عرب سات" لأنه يغطي كل القارة الإفريقية، ويصلنا رد فعل جيد جدّا على ما نقدمه عبر السفارات وعبر الفيس بوك.

واختتمت بالتأكيد على أن التفاعل مستمر بين الموجهات والدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية والفرنسية والهوسا والسواحيلية من خلال برنامج "تعليم اللغة العربية بالراديو"، الذي بدأ عام 1966 باللغة الإنجليزية، وفي عام 1968تم تقديمه باللغة الفرنسية أيضًا، وفي التسعينات أضيفت لغتا الهوسا والسواحيلية، والبرنامج له جمهور كبير في القارة السمراء، ونرسل الكتب والمناهج لأصحاب العناوين الثابتة بالدول الإفريقية، كما نرسلها بالإيميل ونسخ "بي دى إف" لمن يريدها من الأشخاص اللذين يجيدون اللغة العربية.