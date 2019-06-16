أخبار مصر | ننشر تطورات واقعة "الدراسات العليا" بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تطورات واقعة "الدراسات العليا" بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في تطور ملحوظ للواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"مافيا الدراسات العليا"، أفادت مصادر خاصة بجامعة القاهرة رفض عميد كلية طب قصر العيني اعتماد نتيجة دكتوراه جراحة التجميل وتحويل الأساتذة المتهمين بالتزوير إلي التحقيقات العاجلة.

وكشفت المصادر، رفض عميد كلية طب قصر العيني، خلال اجتماع خاص بأعضاء مجلس قسم الجراحة العامة، اعتماد نتيجة دكتوراه جراحة التجميل دور مايو ٢٠١٩ للمخالفات القانونية الجسيمة وعدم إشراف رئيس قسم الجراحة العامة علي أعمال الامتحانات، وعدم وضع أسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى عدم حضوره قاعة الامتحانات وعدم تصحيح الأسئلة وعدم وضع جدول للتصحيح، واعتماد نسبة رأفة مغايرة بين ١ ٪؜ لدكتوراه جراحة التجميل و٥٪؜ لدكتوراه الجراحة العامة مع العلم أن الجهة المانحة للدرجتين هي جهة واحدة وهو مجلس قسم الجراحة العامة.

وأشارت المصادر ، إلى أن أحد أعضاء لجنة الممتحنين أكد أنه لم يأذن لأحد بالتوقيع باسمه وهو ما تم مع كل أعضاء لجنة الممتحنين التي يجب أن يقوم كل أستاذ بالتوقيع عليا خطيًا.

وأفادت المصادر بوجود تزوير بلجنة الممتحنين المقدمة لوكيل الكلية، وقام الدكتور عبد العظيم نجم ببلاغ للنيابة العامة يطعن بتزوير نتيجة دكتوراه جراحة التجميل،ويتهمهم بتزوير نتيجة الدكتوراه كما قد سبق وتقدم ببلاغ للنيابة الإدارية والذي استلمته ادارة جامعة القاهرة بتاريخ 2 - 3 - 2019، وتم تحويل الاساتذة المتهمين للتحقيقات العاجلة.