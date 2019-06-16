أخبار مصر | محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بحد أدنى 205 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بحد أدنى 205 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالحيزة، في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، إن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة، ليكون الحد الأدنى للقبول 205 درجات للتعليم العام والخاص.

وكان اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، من بينهم 193 طالب وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89% وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88.2%.

وأوضح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98.5%، والإعدادية المهنية بنسبة 86.5 %، وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبلغت نسبة نجاح الدراسات الاجتماعية 92.6% والرياضيات بنسبة 91.5% اللغة العربية بنسبة 89.5% ومادتي اللغة الأجنبية والعلوم بنسبة 86.8%.