أخبار مصر | بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لتشكيل هيئة المكتب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لتشكيل هيئة المكتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان؛ لاستكمال المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، بالإضافة إلى ما يُستجد من أعمال.

وكان أعلن مجلس النقابة، تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية، في أول اجتماع له، والذي انعقد 8 إبريل الماضي، وذلك بعد اجتماع استمر 7 ساعات متواصلة.

وجاء أول اجتماع للمجلس، بعد تأخر 20 يومًا بعد انتخابات التجديد النصفي، بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8، بتشكيل هيئة المكتب خلال 72 ساعة من إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، والتي انعقدت 15 مارس الماضي.

وجاء فشل تشكيل هيئة مكتب النقابة، نظرًا للخلاف الواقع بين بعض أعضاء المجلس حول رئاسة اللجان ومناصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة.