أخبار مصر | ياسمين فؤاد: اليوم العالمي للبيئة يركز على محاربة تلوث الهواء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين فؤاد: اليوم العالمي للبيئة يركز على محاربة تلوث الهواء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن برامج الوزارة لتدريب الشباب وتوعيتهم ليكونوا قادرين على المشاركة بإيجابية في العمل البيئي، يعد بمثابة رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال دمج الشباب في مجال العمل البيئي.

وأضافت فؤاد، خلال كلمتها باحتفالية يوم البيئة العالمي، إن الاحتفالية تركز هذا العام على موضوع مواجهة تلوث الهواء وكيفية حث دول العالم لاتخاذ إجراءات تحد من مصادر تلوث الهواء، سواء من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة كالدراجات والنقل الكهربي، وتدوير المخلفات للحد من انبعاثاتها وتبني تكنولوجيات صديقة للبيئة في الصناعة.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي تنظمه وزارة البيئة بفندق الماسة والذى يقام هذا العام تحت شعار " التغلب على تلوث الهواء"، وذلك بهدف حث الحكومات والمجتمعات والأفراد للعمل معاً لاستكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم علاوة على الدعوة إلى تغيير أنماط الحياة اليومية لخفض كميات تلوث الهواء التي يسببها الإنسان والتى تؤثر بدورها في قضية الاحتباس الحراري .