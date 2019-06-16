أخبار مصر | خلال احتفالية "التغلب على تلوث الهواء".. أطفال يقدمون عرضًا حول الحفاظ على البيئة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال احتفالية "التغلب على تلوث الهواء".. أطفال يقدمون عرضًا حول الحفاظ على البيئة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم تلاميذ مدرسة الواحة "Oasis"، عرض مسرحي يتحدث عن البيئة وطريقة حمايتها، مؤكدين خلال العرض أن حماية البيئة هي مسؤولية على كل شخص موجود على هذه الأرض.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي تنظمه وزارة البيئة بفندق الماسة والذى يقام هذا العام تحت شعار "التغلب على تلوث الهواء".

وذلك بهدف حث الحكومات والمجتمعات والأفراد للعمل معاً لاستكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم علاوة على الدعوة إلى تغيير أنماط الحياة اليومية لخفض كميات تلوث الهواء التي يسببها الإنسان والتى تؤثر بدورها في قضية الاحتباس الحراري .