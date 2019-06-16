مصر | إخلاء سبيل 8 متهمين بتهمة إنضمامهم بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 8 متهمين بتهمة إنضمامهم بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، إخلاء سبيل 8 متهمين فى اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.