شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تحتفل باليوم العالمي للكويكب الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، والجمعية العلمية للفلك احتفالا بيوم الكويكب، غدًا الاثنين، بمقر المعهد بحلوان، كما ينظم المعهد ندوة فلكية بعنوان: «الكويكبات والأرض الآمنة».

وقال المعهد في بيان الأحد، إنه يقام 30 يونيو من كل عام حملة توعية عالمية يلتقي فيها أشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الكويكبات والمخاطر التي قد يشكلونها على كوكب الأرض، وما يمكننا القيام به لحماية كوكبنا والأجيال القادمة من آثار الكويكبات في المستقبل.

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وأضاف المعهد، أن فعاليات يوم الكويكب تقام يوم 30 يونيو من كل عام في ذكرى أكبر تأثير في التاريخ الحديث، وهو حدث تونجوسكا 1908 في سيبيريا، حيث دمر كويكب صغير نسبيًا، يبلغ عرضه حوالي 40 مترًا أو بحجم مبنى صغير، منطقة غير مأهولة بالسكان تقريبًا بحجم مدينة كبرى.

تقام فعاليات كبيرة وصغيرة منظمة إقليمياً في يوم الكويكب، وتتراوح من المحاضرات والبرامج التعليمية الأخرى إلى الحفلات الحية والأحداث المجتمعية الأوسع نطاقًا، لرفع الوعي العام بالحاجة إلى زيادة اكتشاف الكويكبات وتتبعها تديرة مؤسسه الكويكبات في لوكسمبورج.

بدأ الاحتفال بيوم الكويكبات لأول مره في عام 2014، حيث حددت الأمم المتحدة رسميًا هذا اليوم بأعتباره اليوم الدولي للتوعيه والتثقيف حول الكويكبات، حيث يجري تنظيم الاحتفاليات بجميع أنحاء العالم في 30 يونيو، أو أي يوم آخر من العام تحدده المجموعه المنظمة.