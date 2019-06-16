شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في روسيا: القيادة البيلاروسية تنظر إلى مصر بتقدير بالغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن القيادة البيلاروسية تنظر بتقدير بالغ لمصر لتوزان رؤاها وعمق قراراتها ودرايتها بالمنطقة والأوضاع الدوليّة وفهمها لمجريات الأمور في المنطقة ومدى حرصها على استقرار المنطقة، موضحًا أن الاتصالات بين البلدين مستمرة ودائمة ولم تنقطع يومًا منذ استقلال بيلاروسيا.

وأضاف «نصر»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الرئيس البيلاروسي زار مصر مرتين قبل ذلك، وهذا يّدل على عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن العام الماضي شهد افتتاح خط إنتاج شركة مينسك للشاحنات «ماز» في مصر، وهي شركة بيلاروسية.

وأشار سفير مصر لدى روسيا إلى أن هذا التعاون يّخلق منتجا قادرا على غزو أسواق ثالثة ليس فقط الأسواق المصرية والبيلاروسية، وذلك لقدرة مصر على توصيل المنتجات للأسواق العربية والأفريقية، كما أن السلع البيلاروسية تلقى رواجا في عدد كبير من الأسواق.