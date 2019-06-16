شكرا لقرائتكم خبر عن تناولا مستجدات الأوضاع.. «شكري» يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، مساء الأحد، اتصالًا هاتفياً من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي «جان إيف لو دريان»، حيث تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلا عن تبادُل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الوزيرين تناولا خلال الاتصال التعاون الثنائي وسُبل تطوير آفاق العلاقات في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأضاف حافظ أن الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية، وجرى تناول ما تشهده منطقة الخليج مؤخرًا من أحداث وتطورات، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بغية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة.
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