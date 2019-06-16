شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشارك في المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أن ملف التنمية الزراعية يشغل حيزًا كبيرًا في الخطة التنموية للمحافظة التي يتم من خلالها ترجمة خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات، مشيرا إلى أهم محاور الخطة التي يجري تنفيذها للنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، حيث يتم دعم جهود الإرشاد الزراعي التابع لمديرية الزراعة والعمل على تطويرها وامتدادها لأكبر قطاع ممكن من المزراعين.

ونوه محافظ بني سويف، بأن المحافظة تحتضن مركز بحوث سدس وهو مركز بحثي هام يلقى كل الدعم بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال العمل على خروج الأبحاث والتجارب حيز التطبيق لمساعدة المزراعين على زراعة أكثر جودة وأعلى انتاجية، مشيرًا إلى إحدى التجارب الرائدة التي استهدفت انتاج سلالات من تقاوي الفول مقاومة للأمراض، وبالفعل نجحت في ذلك، والذي سيمثل دفعة متميزة في توفير المحاصيل الإستراتيجية التي تستورد منها الدولة من الخارج بكميات كبيرة مثل الفول البلدي والقمح.

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جاء ذلك على هامش مشاركة المحافظ في المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، الذي نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار «نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية»، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعي وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، وعدد من المحافظات المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين «برايم».

وأثنى المحافظ المستشار هاني عبدالجابر على نتائج التعاون المشترك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» وخاصة مشروع «برايم»، خاصة وأن تلك الجهود تتسق مع رؤية الدولة في مجال تقليل الفاقد من مياه الري من خلال دعم الأنظمة الحديثة في الري والسعي إلى تطوير الري الحقلي، مشيراً إلى دعم المحافظة بكافة السبل للتوسع في مشروع تطوير الري الحقلي «أوفيدو» للاستفادة من عوائده ونتائجه الإيجابية على الزراعة والمزارعين بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه استقبل «في نوفمبر الماضي» وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير الري الحقلي «أوفيدو» الذي يتم تنفيذه بقرى: شريف باشا ومنقريش والشناوية، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات التي يمكن التعاون فيها لتحقيق تنمية زراعية ذات نتائج ملموسة على منظومة بأكملها.