شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في روسيا: السياحة البيلاروسية زادت في مصر 4 أضعاف خلال سنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن وصف وكالة أنباء بيلاروسيا عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبلادهم بـ«التاريخية» ليس به أدنى مبالغة، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة مينسك تُعد أول زيارة لرئيس مصري منذ استقلال بيلاروسيا.

Advertisements

وأضاف «نصر»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن مصر لها تقدير بالغ وكبير الأهمية في بيلاروسيا ولاحظ ذلك في كافة لقاءاته على كافة المستويات، وهذا يتوج منحنى تصاعديا متميزا بلغ ذروته في العامين الأخيرين في العلاقات الدبلوماسية المصرية.

وأشار سفير مصر بروسيا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين مصر وبيلاروسيا يضيف لاقتصاد البلدين الكثير، موضحًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين البلدين في العلاقات الإنسانية والثقافية، فضلًا عن التعاون الصناعي والاقتصادي والزراعي، وكافة المجالات، خاصة المجال السياحي.

وتابع: «السياحة البيلاروسية زادت في مصر أربعة أضعاف خلال سنتين فقط، والمعدل التجاري بين البلدين زاد 200% خلال آخر عامين».