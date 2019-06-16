شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يكشف تفاصيل إزالة المباني المتواجدة بسور مجري العيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إزالة المباني المتواجدة بمنطقة سور مجرى العيون، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تم تشويه منطقة سور مجرى العيون الأثرية بإقامة عدد من المدابغ بطريقة عشوائية عبر السنوات الماضية»، مردفاً «المدابغ كانت تستخدم شبكة الصرف الصحي للتخلص من المخلفات الصناعية».

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وأضاف «منطقة القاهرة التاريخية تحتوي على 313 أثرا مسجلا في اليونسكو، من بينها سور العيون، إلا أن عشوائية المنطقة أثرت سلبيا على الإقبال الجماهيري المحلي عليها، مردفاً «الحكومة أنشأت منطقة بديلة في الروبيكي وخصصتها لأصحاب المدابغ بسور مجرى العيون، حيث خيرتهم ما بين الحصول على مدبغة بديلة متطورة في الروبيكي، أو تعويض مادي حال رفضه الانتقال».

وأوضح أن بعض ملاك المدابغ فضلوا الانتقال إلى الروبيكي، حيث تمثل نسبة المنتقلين 95% من الطاقة الإنتاجية لمنطقة المدابغ القديمة بسور العيون، مشيرا إلى أن ملاك المدابغ المنتقلين للروبيكي أكدوا أن إنتاجهم تضاعف، فضلا عن بدء عملية تصدير الجلود إلى أوروبا

واستطرد «مماطلة بعض ملاك المدابغ الصغيرة، فضلا عن عدم جاهزية البعض بالأوراق الرسمية، أسفرت عن تعطل نقل بعض المدابغ».

وبالنسبة للمناطق السكنية بمنطقة سور مجرى العيون، أوضح سعد أن الحكومة خيرت الأهالي ما بين الانتقال إلى مشروع الأسمرات 3 أو الحصول على مقابل مادي، مشيرا إلى أن الحكومة تطمح في تنفيذ خطة ترميم عاجلة للآثار بمجرى العيون، وإقامة متنزهات ومنطقة ثقافية وسياحية.