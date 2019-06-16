شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد: وكالة أنباء بيلاروسيا وصفت زيارة السيسي لبلادهم بـ«التاريخية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الإعلامي عمرو عبدالحميد، أولى حلقات برنامجه «رأي عام»، الذي يُعرض على قناة «TEN» بعد عيد الفطر المبارك، بتغطية خاصة من «بيلاروسيا»، أحد جمهورية الاتحاد السوفيتي سابقًا، وذلك من أجل تغطية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة غدًا إلى هذا البلد الصديق.

وأضاف «عبدالحميد»، أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا بدأ منذ عام 1992، ومن وقتها تّحرص مصر على مد جسور التعاون مع بيلاروسيا في كافة المجالات، موضحًا أنه بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا لبيلاروسيا سيكون أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.

وأشار الإعلامي، إلى أن وكالة الأنباء البيلاروسية وصفت زيارة الرئيس السيسي المرتقبة غدًا بـ«التاريخية»، وهناك ترقب كبير من جانب الحكومة والشخصيات العامة والمسؤولين في الدولة في بيلاروسيا لاستقبال الرئيس السيسي.