شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الحلول للأزمة الراهنة يجب أن تكون سودانية خالصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأحد، إن الجامعة تقف مع الشعب السوداني بجميع أطيافه وتوجهاته.

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وأضاف «أبوالغيط»، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: «نحث الأطراف السودانية على مواصلة الحوار، والعودة إلى طاولة التفاوض، وعدم الجنوح عن المنهج السلمي للتوصل إلى توافق وطني».

وتابع: «الحلول للأزمة الراهنة يجب أن تكون سودانية خالصة، ونحن ملتزمون بتقديم أشكال العون والمساندة للسودان».

وكان رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استقبل «أبوالغيط» في السودان، وقدم شرحًا مفصلًا حول مجمل الأوضاع بالبلاد، ورؤية المجلس وتواصله مع القوى السياسية السودانية، من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.