شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يطلق اسم أحد «شهداء العريش» على كوبري بمسقط رأسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الأحد، اسم الشهيد البطل المجند «أبانوب ناجح مرزق عطية» على كوبرى قرية بني قرة بمسقط رأسه بمركز القوصية، تخليدًا لذكراه وعرفاناً بتضحياته، والذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنيّة بمدينة العريش بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وشهد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، نائبًا عن الوزير المحافظ اجراءات وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على كوبرى بني قرة بمركز القوصية بحضور رئيس مركز ومدينة القوصية وممثلي الأوقاف والكنيسة المصرية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأشار المحافظ إلى إطلاق اسم الشهيد على كوبرى قرية بنى قرة المؤدى لقريته بناءً على ما انتهى إليه رأى اللجنة المشكلة من المستشار العسكري للمحافظة ورئيس مركز ومدينة القوصية ومسئول مكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين والجهات المعنية ووفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم أسر الشهداء ومساعدتهم بكافة السبل الممكنة معلناً تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.