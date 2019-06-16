شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مشروعات لمياه الشرب في 13 قرية بسوهاج بتكلفة 270 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء المهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، تسلّم وتشغيل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى في 13 قرية بالمحافظة خلال هذا العام، بإجمالي تكاليف بلغت 270 مليون جنيه.

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج في بيان، الأحد، أنه جرى تسلّم وتشغيل محطة مياه شرب معالجة الحديد والمنجنيز بقرية المدمر بمركز طما والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب يوم وتخدم 22345 مواطن بقرية المدمر بتكلفة إجمالية تبلغ 15 مليون جنيه، كما تم تشغيل مشروعات صرف صحى مركز البلينا بقرى السمطا، والحلافي، والغنيمية ونجع راجح، ونجع أحمد عبدالسميع، لتخدم 20398 نسمة وتبلغ تكلفتها الإجمالية 91 مليون جنيه، وتشمل شبكات إنحدار بأطوال 26 كم، وخطوط طرد بأطوال 11.5 كم، وثلاث محطات رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 3976 وصلة.

وأضاف اللواء بدرى أنه تم كذلك استلام مشروعات صرف صحى مركز طما بقريتى أم دومة، والحلاقي، لتخدم 11142 نسمة وتبلغ قيمتها الإجمالية 53.5 مليون جنيه، وتشمل شبكات إنحدار بأطوال 12 كم، وخطوط طرد بأطوال 8.7 كم، ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1545 وصلة، ومشروعات صرف صحى مركز جرجا بقريتى كويز، ومقلد لتخدم 3969 نسمة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 28.5 مليون جنيه، وتشمل شبكات إنحدار بأطوال 7 كم وخطوط طرد بأطوال 3.6 كم، ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 537 وصلة، هذا بالإضافة إلى مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما ويخدم 22101 نسمة، ويبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليون جنيه، تشمل شبكات إنحدار بأطوال 11 كم وخطوط طرد باطوال 2 كم ووصلات منزلية يبلغ عددها 2885 وصلة، وكذلك تشغيل المرحلة الاولى من مشروع صرف صحى قرية الصلعا بمركز سوهاج، ويخدم 6000 نسمة بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليون جنيه وتشمل المحطة الرئيسية وخط الطرد وخط الانحدار بأطوال 1000 متر، وغرف منزلية تخدم 300 منزل، كما تم استلام وتشغيل محطة رفع صرف صحى رقم 1 بمركز المراغة والتى تخدم 29400 نسمة بمدينة المراغة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 14.2 مليون جنيه.