شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحه في 30 يونيو.. وزيرة الثقافة: واجهنا تحديات كثيرة لتجهيز متحف نجيب محفوظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، متحف الأديب نجيب محفوظ بمبنى تكية أبو الدهب بحي الأزهر تمهيدًا لافتتاحه نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور الكاتب الكبير يوسف القعيد، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري.

وقالت «عبد الدايم» في بيان، الأحد، إن الوزارة واجهت الكثير من التحديات حتى تم الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات الخاصة بمتحف نجيب محفوظ مؤكدة أن ما تم إنجازه يمثل فخرًا لكل المصريين كما يجسد إيمان الوطن بضرورة صون المفردات التاريخية التي شكلت قوته الناعمة، مشيرة إلى إعادة صياغة وتجميل المنطقة المواجهة للمتحف من خلال جدارية نفذها الجهاز القومى للتنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة القاهرة وتصور بورتريه لنجيب محفوظ يتوسط عدد من المآذن التاريخية التي تمثل روح مؤلفاته، ونوهت إلى أن سيناريو العرض المتحفى جاء معبرًا عن الطابع الوجدانى لأديب نوبل ويضم مجموعة من متعلقاته الشخصية، كما وجهت الدعوة للمؤسسات والافراد لاهداء ما يمتلكونه من مقتنيات لضمها إلى نوافذ العرض بهدف إثراءه والقاء الضوء على جوانب مجهولة في حياة الأديب الكبير .

ومتحف نجيب محفوظ يتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم اهم الابحاث والدراسات عن اعمال نجيب محفوظ، أما الثاني يضم جناحا للاوسمة والشهادات التي نالها الراحل، واخر لمتعلقاته الشخصية مع بعض الاوراق بخط يده وقاعة المؤلفات التي تضم جميع اعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الاعمال المترجمة إلى جانب قاعة للسينما وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء الحارة- رثاء- احلام الرحيل- أصداء السيرة- تجليات ونوبل .

وزير الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه

وزير الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه