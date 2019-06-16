شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يناقش رسالته للدكتوراة حول «تنمية حلايب وشلاتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الأحد، رسالة الدكتوراة المقدمة منه بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان «التنمية الشاملة لحلايب وشلاتين وأثرها على الأمن القومي المصري».

وأكد اللواء أحمد عبدالله، أن هدف رسالة الدكتوراة العمل على تنمية منطقة الجنوب وخلق مجتمعات عمرانية بحلايب والشلاتين، والتأسيس التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار الجغرافي، تأميناً للأمن القومي المصري على الاتجاة الاستراتيجي الجنوبي.

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كما أكد محافظ البحر الأحمر على الحاجة إلى نظام إقليمي للتعاون في المجالات المختلفة والتكامل الاقتصادي، أصبحت ذات أسبقية متقدمة في الوقت الراهن للتدرب على قضايا ومشكلات الأمن القومي في دول البحر الأحمر.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة وتغطيتها من كافة النواحي العلمية والبحثية ومنح اللواء أحمد عبدالله درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف.

وضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ دكتور أحمد مجدي حجازي، واللواء دكتور مصطفى أحمد حامد مشرفا، واللواء دكتور سعيد أحمد الصالحي.

وشهدت قاعة ناصر حضور لفيف من الوزراء والمحافظين، فقد حضر المناقشة الدكتور عادل عبدالغفار وزير التعليم العالي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والعديد من أهالي وشيوخ قبائل مدن حلايب والشلاتين.

اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر يناقش رسالة الدكتوراة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا