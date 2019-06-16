شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بتعيين نائبين جدد لرئيس جامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين كل من الدكتور أشرف طارق أحمد حافظ، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

كما تقرر تعيين الدكتور محمد عطية محمد البيومي، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.