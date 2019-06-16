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قراران جمهوريان بتعيين نائبين جدد لرئيس جامعة المنصورة

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محمد كامل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين كل من الدكتور أشرف طارق أحمد حافظ، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

كما تقرر تعيين الدكتور محمد عطية محمد البيومي، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.

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