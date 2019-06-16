شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من خالد الجندي لشيوخ العالم: «لا تفرضوا آراءكم على الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الاختلاف في الآراء الفقهية بين العلماء أمر صحى ومقبول، لافتًا إلى أن الناس نوعان الأول واثق من الله سبحانه وتعالى ويكون مطمئنا لاختلاف الآراء، أما الثانى فيكون الذي يظهر أنه مرتبك، وهذا لا يرغب في التدين.

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «التنوع في الآراء الفقهية مثل الأوبن بوفيه كل اللى انت بتحبه، لكن تقول اتلغبط مش عارف أكل، انت كده مش طبيعى، قدامك كذا رأى فقهى اختار اللى يناسبك».

ووجه رسالة إلى المشايخ، قائلا: «لازم الشيوخ ينوعوا ويعرفوا الناس كل الآراء الفقهية، ولا يفرضوا عليهم آراءهم الشخصية، وأنا بقول لكل مشايخ العالم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».