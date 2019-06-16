شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المدينة يتفقد أعمال التطوير وميكنة الخدمات بقسم مرور شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، الأحد، زيارة تفقدية لقسم مرور شبرا الخيمة، والذي يعتبر من أكبر الوحدات الترخيصية في مصر، لمتابعة ما تم به من أعمال التطوير في ظل التطور التكنولوجي وميكنة الإجراءات.

وقال رئيس المدينة، في بيان، إنه تم تطوير وحدة المرور بشبرا الخيمة من حيث الإجراءات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين، حيث جرى تقسيم وحدة المرور إلى عدد 2 صالة ( صالة القيادة، صالة التسيير ) وكل صالة تضم عدد من الشبابيك يتم تقديم الخدمات من خلالها ( لذوي الهمم «ذوي الاحتياجات الخاصة»– كبار السن – السيدات – المخالفات – الإشارات – تسليم الرخص – الخزينة ) وصالة القيادة وهي خاصة بالرخص المهنية ( الثالثة، الثانية، الأولى )، الرخص الخاصة، رخص قيادة الدراجات البخارية، وصالة التسيير، وهي خاصة بتراخيص السيارات.

ومن أعمال التطوير التي تمت داخل الوحدة انه تم تطوير الشاشات الإلكترونية والاسترشادية والتي تقوم بالتيسير على المواطنين معرفة الإجراءات اللازمة وكافة الأوراق المطلوبة والمبالغ المستحقة وأماكن تقديم الخدمة.

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وتوفير نداء آلي للمواطنين حيث يتم اعطاء رقم لكل مواطن لتحديد دوره لتلقي الخدمة المطلوبة، وتوفير كاميرات مراقبة للحد من الفساد ومنع الرشاوي، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين لحين الانتهاء من كافة الإجراءات ولحين الانتهاء من تلقي الخدمة وذلك حفاظاً على راحة المواطنين.

وتزويد الوحدة بأجهزة إطفاء تلقائي، كما تم الاتفاق مع شركة نظافة للحفاظ على نظافة المكان بصفة مستمرة وعمل زي موحد للعاملين بالوحدة يحمل شعار وزارة الداخلية ،وتوفير وسائل التهوية اللازمة للمكان وتطوير المكاتب المقدمة للخدمات للمواطنين وتزويدها بالحاسبات الآلية ( التحول الإلكتروني الرقمي).

وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم ( ذوي الاحتياجات الخاصة ) وكبار السن لمساعداتهم للوصول إلى مكان تقديم الخدمة لهم ،وتوحيد طريقة سداد الرسوم وذلك عن طريق الفيزا ( الدفع الالكتروني ) ،كما يتم استخراج حوالي 220 رخصة تسيير ( ملاكي – أجرة – أوناش – قطاع عام – دراجة بخارية توك توك )، حوالي 60 شهادة بيانات، حوالي 130 رخصة قيادة ( خاصة – دراجة نارية – ثالثة وثانية وأولى مهنية ) يومياً.

وفى ختام الزيارة، استمع رئيس المدينة إلى المواطنين عن مستوى تقديم الخدمات لهم، مبدين سعادتهم من التطويرات التي تمت والتي ساهمت بدورها في توفير الوقت والمجهود وعدم السماح للتجاوزات المالية ( الرشاوي ) والحد من الفساد.

جولة تفقدية للواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة لقسم مرور شبرا الخيمة

اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد أعمال التطوير وميكنة الخدمات بالمرور

جولة تفقدية للواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة لقسم مرور شبرا الخيمة

جولة تفقدية للواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة لقسم مرور شبرا الخيمة

جولة تفقدية للواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة لقسم مرور شبرا الخيمة

جولة تفقدية للواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة لقسم مرور شبرا الخيمة