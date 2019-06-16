شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ أمير الكويت بعيد ميلاده: أصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى أمیر الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطیة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد ميلاده.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) تلقى الأمير رسالة من السیسي أعرب فیھا عن خالص تحیاته وصادق تمنیاته للأمير بموفور الصحة والعافیة ودوام التوفیق والسداد، كما عبر فیھا السيسي عن أطیب تمنیاته لدولة الكویت بالمزید من الرفعة والازدهار.

ومن جانبه، أعرب أمیر الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للرئيس السيسي عن بالغ شكره وتقدیره على ما عبر عنه من طیب المشاعر وصادق التمنیات، مشیدا بالعلاقات الأخویة الوطیدة والتاریخیة التي تجمع دولة الكویت وجمھوریة مصر العربیة الشقیقة، متمنیا للسيسي دوام الصحة والعافیة ولمصر الشقیقة وشعبھا الكریم كل الرقي والتقدم، وللعلاقات الطیبة والمتمیزة بین البلدین الشقیقین المزید من التطور والنماء.

واحتفل كويتيون، اليوم، بعيد ميلاد أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي يوافق الأحد 16 يونيو، مكملا عقده الـ90.