شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي محاكمة مرسي في «وادي النطرون»: الإخوان طلبوا عزلي أثناء نظر القضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار خالد محجوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، والذي أصدر حكمًا بإدانة الرئيس المخلوع محمد مرسي وقت حكمه في هروبه من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير 2011، إن «التنظيم الإخواني طلب إحالتي للمعاش أثناء نظري للقضية»، حسب قوله.

وأضاف «محجوب» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، أنه «أثناء نظري القضية تم رفع دعوى رد للمحكمة برئاستي».

ونشر المستشار خالد محجوب في منشوره الذي نص على:

«تكليفات التنظيم الإخوانى والأمر بإحالتي للمعاش في الأول من يونيو ٢٠١٣.

التنظيم الإخواني في الأول من يونيو ٢٠١٣ يجب التخلص من قاضى الإسماعيلية.

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التنظيم الإخواني يجب منعه من قول الحقيقة بعد أن وصل إليها بالدليل.

التنظيم الإخواني في الثالث من يونيو ٢٠١٣يجب عزله وإحالته للمعاش من خلال دعوى أمام مجلس الدولة بإحدى دوائر القضاء الإداري بدمياط.

التنظيم الإخواني في الثاني عشر من يونيو ٢٠١٣ منع خالد محجوب من نظر الدعوى ورده من خلال دعوى رد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية.

محكمة استئناف الإسماعيلية في السادس عشر من يونيو ٢٠١٣ ترفض طلب الرد.

محكمة القضاء الإداري بدمياط في يوليو ٢٠١٧ ترفض دعوى إحالتي للمعاش».

واختتم المستشار خالد محجوب رسالته على صفحته الشخصية بقوله: «سوف نقول الحق ولا نخاف أحدًا إلا الله تعالى».

- صورة أرشيفية

صورة ضوئية من المستندات

صورة ضوئية من المستندات