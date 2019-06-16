شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توفير 165 مليون جنيه لدفع العمل في ميناء الصيد برشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توفير 165 مليون جنيه موزعة على عامين، لدفع العمل في إنشاء ميناء الصيد برشيد، مشيرًا إلى عقده اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لإنهاء أزمة بطء العمل في تنفيذ ميناء الصيد برشيد، بسبب قلة الموارد المالية.

وقال «آمنة»، في تصريحات صحفية، الأحد: «تم الاجتماع مع ممثلى شركة المقاولون العرب المنفذة للميناء، وتم الاتفاق على تقسيمه إلى 6 أجزاء يتم تنفيذها خلال هذا العام وباقي الأعمال تتم في خطة 2019/2020، وجار العمل لتسليم المرحلة الأولى في 30/6/2019 بقيمة 75 مليون جنيه».

وأوضح «المحافظ» أنه «يعمل على مدار 9 أشهر منذ سبتمبر 2018م ومن خلال المتابعة والعمل المستمر على دفع العمل في المشروعات المتوقفة في كافة القطاعات الخدمية والمرافق، والتي كانت متعثرة ومتوقف العمل بها للعديد من الأسباب، سواء كانت مالية أو فنية، وأنه يتم التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتذليل ما يعترضها من معوقات، نظرا لأهمية تلك المشروعات».