النيابة تطلب التقرير الطبي والتحريات حول انتحار شاب أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على شاب تخلص من حياته بتناول قرص مخصص لحفظ الغلال والمعروف بـ "الحبة القاتلة"، وتحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغًا يفيد نقل شاب إلى المستشفى، مصابًا بحالة إعياء، وفارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تناول مادة سامة، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.