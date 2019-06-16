محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على شاب تخلص من حياته بتناول قرص مخصص لحفظ الغلال والمعروف بـ "الحبة القاتلة"، وتحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكان مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغًا يفيد نقل شاب إلى المستشفى، مصابًا بحالة إعياء، وفارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية.
وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تناول مادة سامة، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تطلب التقرير الطبي والتحريات حول انتحار شاب أبو النمرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.